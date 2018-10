"Los mejores años de Alexis ya pasaron": en Inglaterra destrozan a Sánchez y especulan con su adiós al United

Alexis Sánchez pasa un pobre momento de forma en el Manchester United, quizás el más bajo desde que llegó al fútbol inglés y en su condición de superestrella su imagen siempre está expuesta a las críticas en el club de Old Trafford.

Sabido es que el chileno es blanco de los cuestionamientos por su bajo nivel en esta campaña y uno de los principales comentaristas de los medios ingleses salió a disparar contra el tocopillano. Se trata de Jamie Carragher, ex capitán y referente de Liverpool, quien aseguró que los mejores años del delantero ya pasaron.

"Si bien hay un amplio consenso en que Alexis no ha sido el mismo desde que llegó a Manchester United, el dato es inextacto: Sánchez no ha sido el mismo jugador hace más tiempo. Cuanto más lo veo con la camiseta de Manchester United, más convencido estoy de que su pobre último año en Arsenal no se debía a que el equipo estaba en decadencia o a que él preparaba su adiós. Los mejores años de Sánchez ya pasaron. Es para Manchester United lo que fue Fernando Torres para Chelsea", reconoció en su columna de opinión para The Telegraph.

En esa línea, quien fuera campeón con los Reds de la Champions League 2005, expresó que "Manchester United tuvo que advertirlo cuando fue detrás de Alexis. Ya había jugado 667 partidos por clubes y selección antes de los 29 años. Para todos los estándares, ese es un número muy alto".

"La Copa América, la Copa de las Confederaciones y los Mundiales privaron a Alexis de vacaciones de verano a través de su carrera. (Hoy) es un elefante en la sala para Mourinho y todos culpan a la dirigencia por el desequilibrio que produjo su sueldo", expresó.

Cerró diciendo que "el United pensó que estaba firmando a un delantero de clase mundial, que elevaría inmediatamente la calidad de quienes estaban a su lado y garantizaba goles y asistencias. Pero ahora es uno de los mayores problemas en un periodo difícil de la historia del equipo".

Publimetro Chile Scholes duro con Alexis Sánchez: "No lo necesitábamos, el fichaje pareció hecho sólo para que no llegue al City" El Colorado, histórico jugador del Manchester United, no está conforme con el nivel del chileno, aunque aseguró que el juego del equipo tampoco ayuda.

¿Adiós Alexis?

Por otro lado, el Daily Mail asegura que los días de Sánchez en el United estarían contados, ya que su representante Fernando Felicevich ya estaría viendo opciones para que el ariete cambie de aires en enero.

Es más, el periódico indica que su quiebre amoroso con Mayte Rodríguez también influye en su mal momento: "Alexis comienza a ver su salida del Manchester mientras lucha por recuperarse y estar en nivel después de separarse de su novia", titula el diario.

"Las mismas fuentes afirman que la separación de Sánchez con su novia Mayte Rodriguez ha tenido un impacto en sus actuaciones", añade.