Soteldo reconoció error y pidió disculpas: "Quiero seguir luchando por ser campeón en la U"

Bueno, primero que nada quiero pedirle disculpa a mi familia,compañeros, cuerpo técnico y todos los hinchas de la U. Me equivoqué, los siento en el alma, pero no va a volver a ocurrir. Sobre todas las cosas quiero seguir luchando por ser campeón en la U y poder continuar en este maravilloso club. Gracias!! Vamos la u!! 🤘🏻🤘🏻🤘🏻