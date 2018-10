Golpe de los socios del Barcelona: no aceptaron el cambio de escudo y el actual se mantendrá

Sorpresa en el FC Barcelona, porque la iniciativa de modificar el escudo de la institución fue bajada por la junta directiva del club, tras la negativa de la Asamblea de socios de los catalanes.

El amplio rechazo de los socios provocó que el presidente Josep Maria Bartomeu retirara la votación que se iba a realizar este sábado en la cita. Finalmente, la directiva pretende llevar la instancia a un referéndum.

La eliminación de las siglas FCB provocó un descalabro gigante y los fanáticos del Barça se negaron en masa. Para que esto fuera aprobado se necesitaban dos tercios para validarlo, sin embargo no contaba con esa mayoría.

Josep Maria Mir, director creativo de Summa, la agencia que recibió en 2016 la misión de modificar el escudo del Barça, trató de convencer a todos de esta medida: "Nos podemos permitir tener dos expresiones porque somos líderes. Lo que no podemos tener es tres. Por eso, tener dos expresiones significa renunciar a una, las siglas".

"Un club como el nuestro no puede perder el tren de la tecnologías. No nos lo podemos permitir. Se trata de estar lo más arriba posible. Y todo, sin poner en peligro el reconocimiento de nuestro símbolo. Sigue siendo tan reconocible como antes. Me atrevo a decir que esta modificación no será la última", añadió.

Pese a ello, no fructificó y el cambio tendrá que esperar.