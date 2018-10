Lewis Hamilton marca la pole en Estados Unidos y este domingo puede festejar un nuevo título de F-1

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá este domingo desde el primer puesto en el Gran Premio de Estados Unidos, en la que puede asegurar un nuevo título mundial de pilotos.

El líder del campeonato dominó en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas), donde el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) comenzará desde la quinta posición debido a una sanción, ya que había finalizado segundo.

Hamilton partirá por delante de los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes), el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) y el tetracampeón Vettel, que perdió tres posiciones.

El inglés puede asegurar el título si suma ocho puntos más que Vettel y partiendo desde el primer puesto tiene todo dado para hacerlo.

QUALIFYING CLASSIFICATION: Job done for Hamilton as he edges ever closer to a fifth world title #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/lVwY6NUkNd

Pole! That one was very important, it was close out there. We move forward to tomorrow where we’ll give it everything that we have 🇺🇸 @MercedesAMGF1 #Pole #USGP #TeamLH pic.twitter.com/89AN7GHBAy

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 20, 2018