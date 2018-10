Barrios, Pinares, Suazo, Fierro y más: Los "señalados" de un Colo Colo que quedó colgando hasta de la Sudamericana

Colo Colo sigue siendo un desastre en este 2018, sumando ocho partidos sin ganar en su peor racha del siglo XXI, ya sin opciones de luchar por el título de Campeonato Nacional, eliminado en primera fase de Copa Chile más la decorosa actuación de Copa Libertadores donde llegó a cuartos de final tras 21 años.

No es secreto que la temporada del Cacique es un completo papelón, con números que están muy lejos de ser destacados, quedando a cuatro fechas del final con el único consuelo de pelear por un cupo en la próxima Copa Sudamericana, a la que están clasificando apenas por diferencia de gol superando a Unión Española.

Pese a que Héctor Tapia es culpable de este mal momento, los jugadores también tienen mucha responsabilidad y en Rancagua muchos quedaron "señalados" por su bajo rendimiento. En las redes sociales, los hinchas albos no perdonan a varios nombres que ante O'Higgins, en el empate 1-1 que fue el octavo duelo seguido sin ganar, tuvieron un pobre rendimiento.

Publimetro Chile Colo Colo sigue sin levantar cabeza y solamente empató ante O’Higgins en Rancagua Partido apretado en la ciudad histórica, donde ambos elencos necesitaban sumar puntos, pero finalmente igualaron 1-1 en un partido muy apretado. Se viene otra semana dura en los albos.

Lucas Barrios, César Pinares, Gonzalo Fierro, Gabriel Suazo, Jaime Valdés y Iván Morales tuvieron una actuación para el olvido en El Teniente, repitiendo lo mostrando durante gran parte de la temporada, siendo los principales focos de críticas de los fanáticos albos. Y con razón.

Lo de Barrios confirma su mal momento desde que volvió a Colo Colo. Si bien ha marcado cuatro tantos (uno clave ante Corinthians en la Libertadores), ha fallado otros de forma imperdonable. Ante O'Higgins erró sólo ante Miguel Pinto, lo que era el triunfo para el Cacique, también tuvo fallos tremendos en partidos anteriores como ante Iquique, Palmeiras y Unión Española. Los hinchas ya perdieron la paciencia con la Pantera.

El segundo de la lista es Pinares, por quien los albos hicieron un gran esfuerzo para su llegada a principios de año, sin embargo su respuesta ha sido paupérrima. El zurdo ha estado lejos del nivel que lo llevó a la Roja en Unión Española y además ha tenido mala suerte, porque cuando mejor juega, el equipo no consigue resultados. Tiene cero goles en la temporada y los forofos albos lo tienen señalado.

El caso de Fierro y Suazo es contradictorio, porque uno viene de vuelta y el otro trata de ganarse un lugar nuevamente. Pero la verdad sea cierta, ninguno es aporte. El joven zurdo volvió a jugar como titular tras el bajo nivel de Damián Pérez, pero no ha dado muestras de tener el nivel para tener una camiseta en Colo Colo. Mientras que el veterano tampoco es factor cuando ingresa, se ve lento y con poca chispa, y su salida parece inminente a fin de año, y en Rancagua se salvó de la expulsión. Los fanáticos los cuestionan mucho.

Por último, el caso de Valdés y Morales. Pajarito no había tenido minutos en los últimos duelos por un problema con Tapia y recién volvió ante Unión, donde tuvo un buen rendimiento, pero ante los rancagüinos ingresó como titular y pareció darle la razón a Tito de su postergación, porque estuvo muy bajo y sin ser el que tome las riendas del equipo. Finalmente, el Sub 20 que ingresó desde el arranque para cumplir con la regla juvenil se ubicó por derecha y no desbordó, no ganó en velocidad ni tuvo ocasiones de gol, siendo reemplazado en el arranque del segundo tiempo. Las críticas en su contra estaban justificadas.