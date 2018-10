Harold Mayne Nicholls golpea duro a Sergio Jadue: "Con él, el prestigio se fue al suelo"

Harold Mayne Nicholls sigue con su campaña como candidato a la presidencia de la ANFP. En una entrevista otorgada al diario El Mercurio de Valparaíso, el periodista manifestó su molestia con el nefasto mandato de Sergio Jadue, quien literalmente escapó del país por diversos casos de corrupción que afectaron a varias asociaciones de fútbol sudamericanas.

En la conversación con el matutino, Mayne Nicholls manifestó que "Con Sergio Jadue el prestigio se fue al suelo, todo el sistema sufrió porque fue una verdadera 'bomba atómica'. Se sufrió en lo deportivo, en lo económico, el sistema financiero, la credibilidad, la imagen pública. El daño que causó no tiene defensa y eso es lo peor…el tema de Jadue es indefendible", disparó.

Asimismo, reconoció que le gustaría tener en su directorio a Antonio Bloise, ex presidente de Everton y otrora rival del antofagastino: "Le pedí que me acompañara porque siento que sería un tremendo aporte. Pero él tiene sus cosas personales y aún no me ha respondido. La verdad es que me encantaría que me acompañe en la ANFP", manifestó.

Y sobre sus motivaciones para volver a sentarse en el sillón de Quilín, Mayne Nicholls dijo que la gente fue fundamental: "Eso es lo que me hace seguir adelante (el cariño de la gente). Yo sé que la gente me apoya y por mi forma de ser, no les voy a dar vuelta la espalda", puntualizó.