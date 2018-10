Kudelka deja en suspenso el retorno de Soteldo: "En la semana íntimamente, lo resolveremos"

Frank Darío Kudelka respira un poco más tranquilo luego que la U venciera 2-0 a Everton en el cierre de la 26ª fecha del Campeonato Nacional.

"Somos equipo que tiene un plan y una intención pero no siempre puede llevarlo a cabo. Le doy valor a lo que hicieron los muchachos, no me cabe duda que me gustaría un equipo más atacante, pero será en otro momento", dijo el argentino.

Sobre si le levantará el castigo a Yeferson Soteldo de cara al clásico universitario, el DT azul dejó la duda: "Se habla demasiado, ya en la semana íntimamente resolveremos ese tema".

Respecto al choque contra la UC, Kudelka dijo que "es un partido que debemos ganar y ponerle más picante a los últimos tres, que no solo nos servirá para seguir escalando, sino que también y por qué no, nos motivará a un sprint final más soñado que realista, todo puede ser".

"La ilusión no se le puede sacar a nadie, pero primero hay que ganar. El escollo es difícil porque es el puntero, pero es un lindo desafío", cerró.