Los días de gloria europea están cada vez más lejos para Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no lo está pasando bien en Manchester United y prueba clara de eso es que no estará para el partido de Champions League ante Juventus, a disputarse este martes a las 16:00 horas en Old Trafford. El chileno no entrenó el lunes junto a sus compañeros y Mourinho se encargó de confirmar que no será parte del plantel que enfrentará a la Vecchia Signora, en un duelo que estará marcado por el retorno de Cristiano Ronaldo para enfrentar al equipo que lo lanzó al estrellato.

Maravilla cada vez pierde más terreno en el equipo de Mou y también a nivel europeo, donde está lejos de alcanzar esos días de gloria que tenía cuando con Barcelona llegó a una fase de cuartos de final y dos semifinales de la Orejona o sus temporadas goleadoras con Arsenal. Recordado es, por ejemplo, el partido con la camiseta de los catalanes cuando le marcó dos tantos a Bayer Leverkusen por los octavos de final de ida la edición 2011/2012 del torneo de clubes de Europa.

El gran partido ante Leverkusen ya parece un oasis / imagen: Getty Images

En los Gunners, tal como en toda su trayectoria en el primer club que jugó en Inglaterra, se cansó de hacer de goles. Pese a que no avanzó tan lejos como con Barcelona, el chileno fue pieza fundamental en las tres Champions que jugó al mando de Arsene Wenger y tal como en Barcelona, jugó 24 encuentros. Sin embargo, con los londinenses marcó diez tantos y dio nueve asistencias, siendo, incluso, con esta camiseta con la que marcó su último tanto en la Orejona, el pasado 15 de febrero de 2017 en la dura caída por 5 a 1 ante Bayern Munich.

Pero esas tardes de gloria europea, cuando los hinchas de Arsenal lo aplaudían de pie y lo tenían camino a ser ídolo, terminaron cuando en el verano decidió irse a Manchester United. En el semestre pasado, por ejemplo, llegó a los Diablos Rojos para olvidar que en el inicio de la temporada estaba jugando la Europa League con los Gunners y disputó los octavos de final ante Sevilla. Pese a que parecían tener el favoritismo para avanzar, la derrota por 2 a 1 como local, donde Alexis fue titular y jugó todo el partido, sentenció la llave.

Y ahora, en la temporada 2018/19, el panorama no ha mejorado. En el inicio de la fase de grupos, ante el Young Boys, Maravilla no jugó en la victoria de su equipo por 3 a 0, mientras que para el segundo encuentro estuvo hasta el minuto 76 y poco pudo hacer para que su equipo rompa el cero ante Valencia. Ahora, para más remate, ni siquiera estará citado para enfrentar a Juventus en el retorno de Cristiano Ronaldo a Old Trafford,