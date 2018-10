Cristiano Ronaldo volvió como "rockstar" a Manchester: "Soy ejemplo al 100%, dentro y fuera de la cancha"

Cristiano Ronaldo está en el ojo del huracán debido a que fue acusado de violación hace unas semanas, una noticia que lo tiene en boca de todos en Europa, juzgándolo antes de tiempo. Pero al astro de Juventus no le importa nada.

En la previa del duelo ante Manchester United en Old Trafford por la UEFA Champions League, Cristiano se vio muy tranquilo, canchero como siempre y sacando lustro a su imagen del mejor del mundo en el regreso a la que fue su casa entre 2003 y 2009, sabiendo de la locura que provocó su regreso a la ciudad.

"Yo soy un ejemplo, 100%, dentro y fuera de la cancha. Yo sonrío siempre, juego en un club fantástico, tengo salud y tengo una gran familia. Tengo de todo, el resto la verdad no me afecta", sentenció Cristiano sobre su presente.

Y de la acusación que enfrenta, añadió que "mis abogados están confiados y yo también lo estoy. Hice un comunicado hace dos semanas, no voy a mentir sobre esta situación. La verdad siempre gana en estos casos".

Publimetro Chile Isco dispara contra Cristiano en plena crisis del Real Madrid: "No podemos llorar por el que no quiso estar aquí" El volante de los merengues se lanzó contra el portugués tras su salida y además defendió la gestión del entrenador Julen Lopetegui.

Como era obvio, Ronaldo tuvo que hablar de la crisis del Real Madrid, sin embargo no quiso ir más allá indicando que "no tengo que hablar de otros clubes, pero todos saben mi historia con el Real Madrid. No es el momento adecuado, sabiendo el partido que tenemos mañana, a mí no me corresponde hablar de las crisis de los demás, yo ya hice mi camino en el Madrid y mi nuevo capítulo es Juventus".

Todo se encendió más cuando Isco disparó contra CR7, diciendo sobre el adiós del portugués que "no podemos llorar por el que no quiso estar aquí". El delantero indicó solamente que "me parece muy bien que lo diga".

Finalmente, de su retorno en grande a la casa que lo vio crecer, expresó que "volver a Manchester es una emoción muy grande. Cuando nos tocó venir aquí me acordé de la historia que hicimos aquí, ganamos todos los trofeos, con un público increíble. Pero hay una persona de la que no me olvido, que es Sir Alex Ferguson, fue emocionante saber que volvería a jugar aquí en Old Trafford".

"Será un partido difícil, el United juega casa y será muy duro derrotarlos porque son un equipo fantástico y con un entrenador con mucha experiencia, pero tenemos nuestras armas. Si jugamos bien, si jugamos como quiere el entrenador, tenemos una buena oportunidad de ganar el partido", cerró.