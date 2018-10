La UC no se fía de la U y reconoce su deuda como visita: "Estamos al debe, pero tenemos confianza"

El lateral de Universidad Católica, Stefano Magnasco, adelantó el esperado clásico ante Universidad de Chile, que se jugará este sábado al mediodía en el Estadio Nacional, donde la UC espera dar otro paso rumbo al título.

Sobre el partido, Magnasco dijo en conferencia de prensa que "la U es un gran plantel y pueden tener bajas, pero tienen armas como para suplirlas. Vienen en un ascenso que se está viendo".

Sin embargo, el formado en la franja tiró que "vamos a salir a buscar sus debilidades e ir a buscar los puntos de visita, sabemos que no hemos podido tener buenos resultados en esa condición, pero lo vamos a ir a ganar, tenemos confianza".

La UC no gana hace muchos meses fuera de casa, pero el ex Groningen está confiado en que esta tendencia se acabará el sábado: "Hemos salido a buscar los partidos como visita, pero no hemos podido ganar, estamos trabajando para eso y creo que estamos al debe".

Y acerca de algunas críticas al juego del equipo de Beñat San José, el lateral indicó que "uno tiene que ser inteligente e identificar los momentos del fútbol, de lo que hay en los partidos. Trabajar sabiendo las fases que pueda tener el partido y equilibrarlo para que esto sea a nuestro favor".

"Hay varios que vivimos estas etapas finales y sabemos manejarlo, pero no hay que pensar más allá del próximo partido, lo que nos queda es focalizarnos en el partido que viene y eso nos ayudará a lograr la meta de ser campeones", sentenció.