Impactante y terrible: Roman Reigns se retira de la WWE por grave enfermedad

El campeón del título Universal, Roman Reigns sorprendió a todo el universo de la WWE y dio a conocer una lamentable noticia, ya que dejará el campeonato vacante producto de una grave enfermedad.

En el inicio del programa Monday Night Raw, Reigns sorprendió a todo el mundo al anunciar que deberá dejar la mayor empresa de lucha libre, ya que padece de Leucemia. El monarca indicó que hace 11 años atrás que viene batallando contra dicha enfermedad pero que ahora se verá obligado a retirarse del ring.

Los asistentes al coliseo aplaudieron a Reigns, quien entre lágrimas dejó el Campeonato Universal tendido en el centro del cuadrilátero y luego, cuando se retiraba, sus amigos Seth Rollins y Dean Ambrose salieron a apoyarlo.

.@WWERomanReigns has to relinquish the Universal Championship due to a battle with leukemia. #Raw pic.twitter.com/EhomllNwjK

— WWE (@WWE) October 23, 2018