La U comienza a sondear candidatos para reemplazar a Ronald Fuentes

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, tiene sus días contados asesorando el desarrollo futbolístico de Universidad de Chile. Durante sus 21 meses de gestión, el dirigente acumula una larga lista de polémicas, que lo han tenido en el ojo del huracán constantemente. Una de esas últimas controversias fue la vivida con la indisciplina del puntero Yeferson Soteldo, debido a lo mal parado que dejó al club y al técnico Frank Kudelka, quienes negaron tajantemente los rumores que vinculaban al venezolano con una salida nocturna.

Ante ese escenario, y pensando en que el vínculo de Fuentes con la U termina en diciembre de este año, en el directorio de la concesionaria ya no lo tienen en sus planes para la temporada 2019. Incluso, es una de las piezas clave a cambiar dentro del proceso de renovación que se pretende hacer de cara al próximo año en el Centro Deportivo Azul.

"No he pensado en renunciar. Soy yo primero, después la Universidad de Chile. Yo soy un trabajador y ellos tendrán que evaluar. Eso no ha pasado. Yo sigo trabajando con mis capacidades, tratando de hacerlo sin errores. Estoy contento en el club, llevo un año y medio trabajando con fuerza", fueron las últimas declaraciones públicas que dio Fuentes sobre el tema. Hoy, sin embargo, todo es distinto.

Publimetro Chile El caso Soteldo se suma a la larga lista de polémicas que condenan a Ronald Fuentes en la U El gerente deportivo de Azul Azul ha recibido numerosas críticas a su trabajo, que también ha contado con problemas en la gestión de fichajes y la austeridad latente en el Centro Deportivo Azul.

Sin ni siquiera asistir al Estadio Nacional para ver la victoria por 2-0 de la U sobre Everton, Fuentes perdió piso en el directorio, tal como le informaron en la reunión de la comisión de fútbol de la semana pasada, y por eso prepara su salida de los universitarios, al mismo tiempo que la dirigencia comienza a sondear a los primeros candidatos para reemplazarlo.

Sabino Aguad y un par más

Debido a su función como asesor deportivo externo de Azul Azul, el nombre de Sabino Aguad fue una de las primeras alternativas que surgieron en La Cisterna. Pensando en que ya se ha desempeñado en ese cargo, entre tristezas y alegrías, el empresario ve con buenos ojos volver a dedicarse a tiempo completo a la U.

Además de Aguad, la lista de posibilidades es larga e incluye a actuales funcionarios del club, como también a algunos ex jugadores azules, a quienes se les han presentado propuestas informales desde el directorio, como primera etapa de búsqueda, y a la espera de que Fuentes concluya definitivamente sus casi dos años de gestión en la institución.