La autocrítica de Matías Zaldivia en Colo Colo: "Tenemos distracciones infantiles, nos hacen goles muy fácil"

Colo Colo no lo está pasando nada de bien y tras el empate con O'Higgins del pasado fin de semana, sumaron ocho partidos sin ganar entre el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Una mala racha que los tiene apenas peleando por conseguir un cupo en la Copa Sudamericana 2019 y a Héctor Tapia rodeado de críticas y al borde del despido, incluso antes que termine su contrato en diciembre.

Ante este oscuro panorama que se vive en el Estadio Monumental, Matías Zaldivia, uno de los pilares de la defensa de los albos, hizo una autocrítica y señaló que "la Copa Libertadores nos generó un desgaste muy grande, tenemos un plantel corto y eso nos pasó la cuenta. Ahora tenemos distracciones infantiles, nos hacen goles muy fácil, y este equipo se había caracterizado por tener una defensa sólida. Si bien en la Copa tuvimos un gran papel, el último gran partido que hicimos fue con Palmeiras acá, después de eso tuvimos un bajón que quedó en evidencia en el Campeonato Nacional".

"No sólo estamos en deuda con el cuerpo técnico y la gente, en el Campeonato Nacional nunca mantuvimos una regularidad de ganar dos o tres partidos seguidos y por eso estamos como estamos. Desde que llegué al club nunca me había tocado estar en los últimos cuatro partidos sin pelear algo. No sé si la palabra es fracaso, pero no estuvimos a la altura de lo que es este club. En el torneo nacional estamos al debe y somos los primeros en saber que no estuvimos a la altura", agregó.

Además, sobre el nivel de los jugadores a los que le tocó entrar para las rotaciones que tuvo Héctor Tapia por el cansancio del plantel, señaló que "cuando no le tocó jugar a algunos jugadores, el plantel se resintió. Tenemos jugadores de mucha calidad (en la banca) pero no dieron la talla cuando les tocó jugar. El no jugar ni tener rodaje pasa la cuenta y si a eso se suma que nosotros (los titulares) no estábamos bien, se conjuga, y queda en manifiesto el presente del equipo".

Finalmente, sobre la posible salida anticipada de Héctor Tapia, la que podría concretarse en la reunión de directorio de este jueves, el defensor respaldó al DT y dijo que "nosotros leemos y escuchamos, pero debemos mantenernos al margen y la mejor manera de respaldar a Tito es ganando el domingo y en los tres partidos que quedan. Nosotros tenemos que entrenar para ganar el domingo a Audax, las decisiones no las tomamos nosotros, y lo que decida el directorio habrá que acatarlo".

"Obviamente recibe críticas porque es la cabeza del grupo, pero es mejor no diferenciar quién tiene la culpa, es mejor cerrar puertas y terminar estos cuatro partidos de la mejor manera. No es lindo estar en este momento, pero tuvimos una charla y se mostró muy fuerte hacia nosotros, no lo vemos bajoneado", concluyó.