Denver Nuggets sorprende a todos en la NBA con un brillante Nikola Jokic

Jamal Murray anotó 14 de sus 19 puntos en el tercer cuarto y el serbio Nikola Jokic sumó 14 unidades y 12 rebotes el martes para guiar a los Nuggets de Denver a un triunfo por 126-112 sobre los Kings de Sacramento.

Denver ha ganado sus primeros cuatro compromisos de la campaña por primera vez desde que inició 5-0 en 2009-10, convirtiéndose en la gran sorpresa del arranque de temporada de la NBA.

Los Nuggets se llevaron sus tres partidos como locales, incluida una victoria el domingo sobre Golden State Warriors. Permanecen invictos a pesar de permitir que un rival superara la marca de los 100 puntos por primera vez esta temporada.

Denver dejó a sus oponentes en 95,7 unidades -la menor cantidad en la NBA- en los primeros tres encuentros de la campaña, pero aun así superó en el marcador a Sacramento, que llegó a la jornada del martes como el segundo equipo más anotador de la liga con 125,7 puntos por partido.

La defensiva de Denver ayudó a construir una ventaja de 13 puntos al medio tiempo, que creció hasta 26 unidades en el tercer cuarto. Jokic, quien el lunes fue nombrado como el Jugador de la Semana en la Conferencia del Oeste, tenía 11 puntos y 10 rebotes al descanso. Metió un triple para iniciar el tercer cuarto y luego Murray se hizo cargo del resto.

En tanto, Marvin Bagley III lideró a Sacramento con 20 unidades y Justin Jackson marcó 17. Los Kings anotaron 15 puntos durante los últimos 2:35 de partido.

