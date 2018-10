"Papá" Kudelka le devolverá la titularidad a Soteldo ante la UC buscando el mejor negocio para todos

La polémica indisciplina que protagonizó el puntero venezolano Yeferson Soteldo en Universidad de Chile la semana antepasada, y que se destapó días después, obligó al técnico Frank Kudelka a castigar a una de las estrellas del equipo y descartarla para el duelo que terminó en victoria por 2-0 sobre Everton, por la 26ª fecha del Campeonato Nacional 2018.

Pese a esa sanción, la necesidad de contar con la habilidad de Soteldo de cara al Clásico Universitario de este sábado 27 de octubre (12:00 horas) frente a Universidad Católica, hizo que Kudelka, quien ha manifestado que tiene una relación de padre e hijo con su pupilo, le levantara el castigo al jugador de 21 años. Considerando que el atacante recibió una pena "simbólica" para tranquilizar a sus críticos, y que ya mostró su arrepentimiento, en la U saben que necesitan de sus regates para pelearles a los líderes del torneo.

"A Yeferson se le vio muy sentido por lo que había pasado y como compañeros tenemos que acompañarnos. Somos una familia, hay que subirlo. Sabe que cometió un error, lo declaró y lo dijo. Ahora hay que levantarlo, acompañarlo, porque es muy desequilibrante. Lo necesitamos entero, concentrado", advirtió Matías Rodríguez sobre la situación de su colega.

Necesidad económica

Sin embargo, las razones deportivas no son las únicas que le devolverán los focos a Soteldo, ya que en Azul Azul también piensan en los réditos económicos que pierden si es que una de sus figuras no juega. Además de estar desaprovechando el talento de uno de los jugadores más caros del plantel, por quien pagaron un préstamo multimillonario, en la concesionaria buscan seguir con su plan de comprar el 50% de su pase a Huachipato y así venderlo más caro en un futuro no muy lejano.

Aunque desaprueban lo que hizo Soteldo y la consideran una "situación muy grave", tanto en el cuadro universitario como en el del Talcahuano no creen que la polémica vivida por su estrella pueda devaluar los futuros negocios en base a su carta. Es más, en ninguna de las dos instituciones quieren seguir "crucificando" al venezolano, sino que pretenden que vuelva a deslumbrar con su fútbol.

"Yeferson es joven, se equivoca y se seguirá equivocando. Lo bueno es que asumió su falta y ahora lo vamos a tener más comprometido que nunca. Es el más desequilibrante que tenemos", manifestó el capitán de la U, Johnny Herrera, tras el duelo contra los viñamarinos, avalando también la necesidad de volver a contar con el puntero de cara al duelo contra los cruzados.