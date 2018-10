Los rumores de Pinilla y Beñat provocaron risas y sospechas en la UC en la previa del Clásico Universitario

Dos anuncios de bomba retumbaron en Universidad Católica en los días previos al Clásico Universitario, duelo que pilla al equipo cruzado en una inmejorable posición para acercarse a la conquista de su estrella número 13. Por un lado, se apuntó al posible interés de la UC por contratar a Mauricio Pinilla y, por otra parte, se habló de un posible contacto desde Colo Colo con el DT Beñat San José.

El diario La Cuarta publicó que la directiva de Cruzados y el atacante identificado con la U ya estarían en contacto, al plantear que "ya hubo un primer sondeo, que dejó positivas sensaciones en ambas partes". En tanto, Luka Tudor, ex jugador de la UC y actual comentarista de radio ADN y del CDF, aseguró que "Colo Colo quiere a Beñat".

Ante dichas especulaciones, el mediocampista Luciano Aued manifestó que "es normal que se intente hacer ruido con estas cosas, con noticias que no tienen asidero. Me río porque no tienen mucho asidero, no creo que sean verídicas y no he visto a nadie del club manifestarse por eso".

Beñat San José tiene contrato hasta diciembre de 2019 con la UC / Foto: Agencia UNO

"Soy sincero: no tenía ni idea de esto, ni tampoco mis compañeros me han comentado algo al respecto, por eso es que no quiero perder tiempo en esto, no nos suma en nada. Quizá a otros les sume y por eso se está haciendo tanto ruido, pero a nosotros no", continuó Luli, quien no quiso entrar en el juego de imaginarse a Pinilla con la camiseta de la Franja. "¿Dónde salió eso? ¿Lo dijo Tati? ¿Lo dijo Tagle? ¿Lo dijo Beñat? No tiene ningún asidero", recalcó.

A su vez, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, se manifestó escuetamente sobre el rumor del atacante, que durante el segundo semestre se encuentra sin club tras una conflictiva salida de la U. "No voy a hablar de Pinilla", avisó el mandamás de la S.A. de Las Condes, en medio de la inscripción de la candidatura de Jorge Uauy para la presidencia de la ANFP. "No está en los planes de Católica", insistió.

Fuera de micrófono, en San Carlos de Apoquindo pasan de la ironía a la seriedad al referirse a los trascendidos de Pinilla y Beñat. "¿Son chistes? ¿Quién gana con todo esto?", parten diciendo, para luego establecer que "estamos en la parte final del campeonato y se viene el clásico. Estas cosas son habituales en el fútbol para desviar la atención".