El Besiktas de Medel y Roco protagonizó un papelón en la Europa League

El Besiktas de los seleccionados chilenos, Gary Medel y Enzo Roco, hace rato que no vive días tranquilos. Están en ek quinto lugar en la Superliga turca y su participación en la Europa League no ha sido la esperada.

Y sin duda que esta jornada tendrá consecuencias, pues cayeron inapelablemente de local por 4-2, ante un efectivo Genk de Bélgica, que no tuvo grandes problemas para vencer a un elenco turco con escaso juego y poder ofensivo, que anotó goles solo por intentos individuales.

La cuenta la abrieron los belgas, con anotación del tanzano Mbwana Sabata (23') del primer tiempo. Así se fueron al descanso, donde se esperaba la reacción del conjunto de los nacionales, pero no fue así.

En la segunda mitad, el mismo jugador puso el segundo (65'). Luego, el brasileño Wagner Love (74'), dando esperanzas a los turcos, pero el congolés Dieumerci Ndongala (81') y el polaco Jakub Piotrowski (83') liquidaron el partido. Para la anécdota, otra vez el delantero del amor, Wagner Love (88') sentenció el marcador final.

En cuanto a los chilenos, Medel jugó todo el encuentro y Roco ingresó a los 27' del primer tiempo, por el lesionado Tolgay Arslan. El ex Cruz Azul de México recibió tarjeta amarilla durante la segunda mitad.

Pésimo resultado para las Aguilas Negras, que con esta derrota se sitúan en el último lugar de la tabla de posiciones del grupo I de la Europa League con tres puntos, con pocas chances de clasificar a la siguiente ronda.

