Insólito, ridículo e irreal: jugador colombiano de Boca no sabe quién es Gardel y le mandó saludos

Sebastián Villa, jugador colombiano de Boca Juniors y de la selección colombiana, provocó conmoción y burlas en Argentina, durante una entrevista a una radio del país vecino.

El ex atacante de Deportes Tolima habló con la radio Cooperativa AM 770 y mostró su desconocimiento por la existencia de Carlos Gardel, el ícono del tango y referente musical histórico del país trasandino.

A Villa la preguntaron sobre la importancia que tiene Gardel en Medellín y señaló que "la verdad que no sabía, ahora que tú me dices lo vengo a saber".

Luego de esa respuesta, el periodista le preguntó: "Carlos Gardel, ¿nunca oíste hablar de él?". Villa le dijo: "No, no he escuchado hablar de él, pero le mando un saludo muy especial y un gran abrazo".

Tras dejar a todos helados, Villa guardó silencio y el conductor del programa intentó cerrar el contacto diciendo: "Claro… bueno, gracias por estar con nosotros, te quieren hacer una última pregunta".

En ese momento otro periodista dijo: “Tenemos un poquito de tiempo”, lo cual el comentarista Aldo Proietto expresó "pensé que estaba apurado, es alguien que no conoce a Gardel, ya está".

Al final, el veterano Proietto le dijo a Villa: "Sebastián (Villa) te agradecemos mucho tu tiempo y lo único que no me gusto de la nota, es que no conocieras a Gardel. Cuando bajes ahora de tu edificio pregúntale al encargado, al portero, a una señora que limpia o vecino, pregúntale quien era Gardel".

Villa cerró diciendo: "Preguntaré y como decía, le mando un saludo muy especial y un abrazo".

Increíble, pero cierto.