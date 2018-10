Coquimbo Unido no pudo ganarle a Melipilla y complicó su ascenso directo a Primera

Coquimbo Unido tenía todo listo para ser campeón de la Primera B en la penúltima fecha y así conseguir su ascenso directo para volver a la categoría de honor tras once años de ausencia. Con cinco puntos de ventaja ante su más cercano perseguidor, los Piratas tenían que vencer a Melipilla en La Florida para asegurar el título. Sin embargo, no pudieron conseguir su objetivo y sólo igualaron sin goles, resultado que, sumado a la victoria de Cobreloa ante Wanderers, no les permitió subir y todo se definirá en la última fecha.

Los Piratas, que tuvieron el masivo apoyo de sus hinchas en el sintético de La Florida, se notaron incómodos y Melipilla los tuvo en su arco en los primeros minutos del partido. Sin embargo, con el paso de los minutos se fueron ordenando y generaron ocasiones gracias a los ataques de Kilian Delgado y su goleador Rodrigo Holgado, quien pudo abrir el marcador antes de los 20 minutos, luego que aprovechara un error en la salida de Sandoval para entrar al área y sacar un remate que dio en el vertical derecho.

Las opciones de Coquimbo siguieron y siguieron con el paso de los minutos, pero todo se les complicó a los 36 minutos, cuando Diego González vio la segunda amarilla por una dura infracción contra Mathias Pinto y se fue expulsado. Con diez hombres en cancha, las acciones se equipararon y el empate no se movía. Pero, pese a no poder conseguir la victoria ante los Potros, los coquimbanos estaban consiguiendo el ascenso por la victoria que estaba sacando Santiago Wanderers ante Cobreloa en Calama.

Así, manteniendo la calma por el resultado de los caturros, que a la postre les estaba dando el paso a Primera y el título de la B, Coquimbo siguió hilvanando buenas jugadas y tuvo la opción de abrir el marcador con un remate de Mario Pardo que sacó el arquero de Melipilla. Mientras el marcador no se movía en La Florida, los loínos no desaprovechaban sus oportunidades y consiguieron dar vuelta el marcador en su estadio para vencer por 2 a 1 a los de Valparaíso y extender toda la pelea hasta la última fecha.

Enterados de la victoria que estaba cosechando Cobreloa y aprovechando que quedaron en igualdad numérica tras la expulsión de Fuenzalida en los capitalinos, Coquimbo buscó el tanto que les permitiera subir a Primera a falta de una fecha por disputar. Sin embargo, no lo consiguieron e, incluso, pudieron perder tras un remate que Sebastián Silva sacó en la línea y permitió que el partido termine igualado sin goles.

Con este resultado, Coquimbo se quedó con 54 puntos, mientras que los loínos sumaron 51. En la última fecha, los dirigidos de Patricio Graff enfrentarán en su estadio, el Francisco Sánchez Rumoroso, a Puerto Montt y un empate les basta para ser campeón y ascender a Primera. Los de Calama, en tanto, visitarán a Magallanes y están obligados a ganar por una diferencia de tres goles y esperar una caída de los Piratas.

