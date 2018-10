Kudelka suma a un viejo conocido en la lista de posibles nuevos defensores para la U 2019

Universidad de Chile prepara una fuerte reestructuración del equipo para el 2019 y dentro de ese plan acumula una larga lista de nombres que sirva para reforzar la escuadra de Frank Darío Kudelka. El técnico de los laicos tiene casi asegurada su continuidad para el 2019 y por eso ha sido parte observadora de las citas resolutivas que ha tenido la concesionaria Azul Azul para la renovación del club.

Además de pedir la renovación de jugadores como Yeferson Soteldo, Christian Vilches, entre otros; el entrenador de la U también ha pedido futbolistas que son de su confianza y que conoció luego de su extenso paso por Talleres de Córdoba. Dentro de ese listado, uno de los nombres que destacó es el de Emanuel Reynoso, quien actualmente es parte de los registros de Boca Juniors.

Pensando en que la U, en consenso con Kudelka, ya definió que buscarán un defensor central, un lateral, un mediocampista de creación y un delantero centro; Bebelo aparece como el favorito del DT, luego de dirigirlo en el cuadro de la T. Aparte del actual xeneize, eso sí, el entrenador de los laicos también quiere contar con un defensa de su confianza para reforzar la alicaída última línea y por eso buscará el fichaje del zaguero Carlos Quintana.

El defensor de 30 años es titular indiscutido del elenco cordobés y por ello tuvo una renovación de contrato hasta junio del 2021. Pese a eso, el adiestrador azul quiere contar con el Hacha, como es apodado, debido a su carácter y buena campaña que tuvo con él en la Primera División de Argentina. El alto costo de un posible traspaso -tasado en 1.5 millones de dólares- es la principal piedra de tope en el fichaje.

Además de Quintana, en la carpeta de posibles defensores también están como opción los zagueros Gustavo Mencia y Sergio Vittor de Universidad de Concepción, Igor Lichnovsky (ex azul y hoy en Cruz Azul) y Tomás Asta-buruaga de Deportes Antofagasta.

¿Y Vaz con Vilches?

A pesar de que Kudelka ha elegido a Rafael Vaz y Christian Vilches como sus elegidos como titulares para la zaga laica, en desmedro de Gonzalo Jara y Alejandro Contreras, ambos centrales estelares terminan contrato en diciembre y cuya renovación está muy complicada. De hecho, en el Centro Deportivo Azul no están totalmente convencidos de seguir contando con los defensores, e incluso por el Quili recibieron una oferta desde Audax Italiano.

Sobre el caso particular de Vilches, Kudelka manifestó que "no voy a hablar de futuro, no voy a entrar en ese rol, no sale de mi boca nada que no sea en tiempo y forma. lo vemos y consideramos como un jugador titular. Puede haber jugadores que no están jugando y uno los considere cuando termine el año, porque es normal que se vayan o queden. Son las reglas del juego".

Debido a que los laicos siguen en competencia por el título del Campeonato Nacional 2018, Kudelka sólo quiere pensar estrictamente en la U, pero hace meses que prepara su renovación del plantel laico y con "viejos conocidos" con los que quiere mejorar el nivel futbolístico de su equipo.