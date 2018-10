Johnny Herrera: "Soteldo es medio irreverente, muchas veces irresponsable, pero es importante reponerse"

Universidad de Chile venció a Universidad Católica por 2 a 0 en el Clásico Universitario y una de las buenas figuras que tuvo el equipo de Frank Darío Kudelka fue Yeferson Soteldo. El joven venezolano volvió a jugar tras superar el castigo interno que le impuso el técnico por una indisciplina en la previa del partido con Palestino por la semifinal de vuelta de Copa Chile y tuvo una gran actuación, marcando el segundo tanto de los azules.

La recuperación de Soteldo fue ampliamente celebrada por el técnico y también por sus compañeros, tal como reflejó Johnny Herrera una vez terminado el partido: "es medio irreverente, muchas veces irrresponsable, y lo lleva a cometer equivocaciones. Es ser humano, nos equivocamos, nadie está libre de poder caerse, pero lo importante es reponerse y hacerlo de la forma que lo hizo"

En tanto, sobre el encuentro ante la UC y las opciones de ser campeón, el capitán de los azules señaló que "fue un partido difícil, teníamos la obligación de ganarlos, no le podíamos fallar a tanta gente que sigue creyendo en nosotros. Nos vamos felices, es un empujón para la recta final del campeonato. Nos quedan tres finales, lo vamos a dejar todo aunque no dependemos de nosotros, pero sabemos que los que están más arriba juegan entre ellos. Vamos a pelear hasta el final y el fútbol te depara sorpresas".

"Uno no debe dejar de luchar mientras tenga posibilidades matemáticas. Muchas veces nos hemos llevado sorpresas agradables y vamos a pelear hasta el final. Sería bueno coronar un año que no ha sido bueno con algo positivo, aunque me conformo con llegar peleando a la última fecha. (la victoria en el clásico) es un peldaño más, una fecha menos, y seguimos con opciones".