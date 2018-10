Frank Kudelka se ilusiona con el título en la U tras ganar el Clásico Universitario: "Todo es posible"

Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo por 2 a 0 ante Universidad Católica y quedó a cuatro puntos de darles caza en el liderato del Campeonato Nacional. Pese a no jugar como esperaban, tal como reconoció el propio Frank Kudelka, la U pudo liquidar con un cabezazo de Rafael Vaz y un contragolpe letal que definió Yeferson Soteldo.

Tras la victoria, el técnico de los azules se mostró conforme con la victoria, aunque aseguró que aún deben mejorar si quieren mostrar el juego que él pretende: "hicimos un partido estratégicamente muy concreto y muy nítido. Inclusive, dentro del mismo partido, fuimos solucionando la mayor posesión de Católica, que no tuvo efectividad. Católica estuvo cerca de nuestra área y no tuvieron la efectividad

"Hicimos los goles en el momento oportuno, los partidos tienen eso de aprovechar el momento. A uno le gustaría tener mayor posesión de balón, generar más situaciones de gol, pero no por ello tapa la simpleza. Vamos a ser honestos, hay situaciones donde uno lo puede lograr (juego vistoso) y otras donde no, más allá de lo que uno pretenda pregonar. Fui rotando, mutando, no mi estilo, pero sí percepciones de lo que se podía y no se podía hacer. No es fácil tomar un equipo y hacerlo funcionar a los diez días", agregó.

Además, sobre las chances que tienen de pelear el título, las que crecen al estar a sólo cuatro unidades de la líder Universidad Católica, el DT señaló que "siempre creímos que había posibilidades, es un equipo de efectividad y orden y nos está dando frutos para encarar los partidos finales. Todo es posible, pero sabemos que dependemos de los demás. Pensamos en ganar y seguir en esta senda".

Finalmente, insistió en su punto sobre la simpleza que tiene su equipo: "teniendo los pies sobre la tierra, hay situaciones que a uno le gustaría que fueran mejor, pero hay momentos y momentos. Defendimos bien, fuimos verticales, concretamos bien, aunque me gustaría ser poseedor del balón, defendernos con él, pero con lo otro nos está alcanzando".