La queja de la UC en el Clásico Universitario: reclamaron que el gol de Soteldo fue ilícito

Universidad Católica no se fue para nada contenta del Estadio Nacional tras perder por 2 a 0 el Clásico Universitario y reclamaron que el segundo gol de la U fue ilícito. Según lo acusado por la UC, hubo una mano de Rafael Caroca en la génesis de la jugada que terminó con el tanto de Yeferson Soteldo y que estructuró el marcador definitivo.

"Fue clarísima la mano, nada que decir del arbitraje, pero la mano fue clarísima, se vio hasta desde el arco", expresó el arquero de la UC, Matías Dituro, al ser consultado por el motivo de los reclamos de su equipo al juez Piero Maza cuando los azules festejaban el segundo tanto de la jornada en el Estadio Nacional.

En el equipo comandado por Beñat San José sostienen que Rafael Caroca interrumpió con la mano la trayectoria del balón tras una jugada dividida con Diego Buonanotte, que a la postre significó la génesis del gol que sentenciaría el triunfo del elenco dirigido por Frank Kudelka.

Al segundo minuto de juego la UC pudo quedar con uno menos tras la fuerte entrada de Dituro sobre Arancibia, pero Maza sólo le puso amarilla / Foto: Agencia UNO

Por otro lado, el arquero cruzado comentó la jugada que tuvo en el segundo minuto de partido, cuando barrió a Francisco Arancibia fuera del área y recibió tarjeta amarilla por parte de Piero Maza, pese a los aireados reclamos desde la banca azul exigiendo que fuera expulsado.

"Salí pensando que la cancha iba a estar rápida, que la pelota iba a picar e iba a llegar hacia mí, pero al no estar regada, al estar seca, me jugó una mala pasada, fui a dividir la pelota y llegué un poquito tarde", explicó el ex Bolívar tras el Clásico Universitario.