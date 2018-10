Manchester United y Mourinho se olvidan de Alexis en la victoria ante Everton por Premier League

El delantero chileno del Manchester United, Alexis Sánchez, sigue con su calvario en Inglaterra, luego de no ser considerado como opción en cancha para José Mourinho este domingo. Los Diablos Rojos vencieron 2 a 1 a Everton, pero con el ex Arsenal como suplente y sin sumar ningún minuto en el estadio Old Trafford.

Para colmo de males, el francés Anthony Martial –competencia directa con Sánchez por el puesto- fue uno de los puntos destacados del equipo del entrenador portugués, participando en los dos goles de su escuadra durante esta jornada.

Esto, luego de que el galo fabricara una falta penal tras falta de Gomes a los 26' y que, un minuto después, su compatriota Paul Pogba cambió por gol. Aunque su tiro desde los 12 pasos fue parcialmente atajado por el guardameta visitante Jordan Pickford, el volante campeón del mundo aprovechó el mal despeje del portero para colocar el 1 a 0 parcial.

Luego, a los 49 minutos los papeles cambiaron y esta vez fue Pogba quien habilitó a Martial para marcar el segundo, luego de conectar un tiro combado cruzado al palo izquierdo de Pickford. El descuento de los visitantes llegó a los 77', obra del islandés Gylfi Sigurdsson, de penal.

Con esta victoria, los Diablos Rojos ascienden al octavo lugar de la tabla con 17 puntos, a cierta distancia de las copas internacionales, y sumando su tercer partido sin perder, aunque, por ahora, parece no necesitar de Sánchez.