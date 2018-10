Jaime García fue despedido de Santiago Morning a pocos días de la última fecha de la Primera B

En una sorpresiva decisión, Santiago Morning resolvió despedir a su entrenador, Jaime García, durante la jornada de este martes, lo que sorprendió al ambiente futbolero de la B.

El club microbusero, a través de un comunicado publicado en redes sociales, confirmó el hecho sin explicitar las razones, solo agradeciendo el trabajo de García e informando que su reemplazante será anunciado durante las próximas horas, de cara al duelo por la última fecha del Campeonato de Primera B, ante Unión San Felipe.

Comunicado de prensa sobre la desvinculación de Jaime García de la dirección técnica del primer equipo de nuestra institución pic.twitter.com/PB4tQXb8UO — Santiago Morning (@Stgo_Morning) October 30, 2018

Y sin duda que el nuevo entrenador, tendrá una misión muy clara: conseguir la clasificación del Chago, a la liguilla por el ascenso a Primera División. Actualmente, los de la V negra están en la séptima posición con 42 unidades, siendo superados precisamente por su próximo rival, que son los aconcaguinos. De ganar, superarán a los albirrojos y asegurarían el último cupo a la postemporada.

Los descargos de García

Por su parte, el ya despedido DT, conversó con el medio primerabchile.cl y desde su óptica, explicó las razones de su salida: "Me dijo (Luis Faúndez) que no estaban los resultados y algunas cosas que yo no tranzo, que quieren hacer y que no tranzo con mi forma de ser, no aguanto tonteras. Me dijeron que no querían continuar conmigo, les dije que no había ningún problema, que no iba a cambiar mi forma de ser", disparó.

Incluso, agregó que debió trabajar con solo una persona más, un audiovisual. Los dos, a cargo del primer equipo: "Terminando mayo, junio, julio, por ahí, estuve yo y el audiovisual a cargo del equipo. Dos personas, nunca dije nada, iba puntero, siempre me la comí. En los clubes que he estado, he sido un agradecido de la gente que me da pega. Ellos tomaron la decisión como dirigentes, debe haber sido por los resultados", puntualizó.