Un irónico Pelé y hasta Colo Colo lideraron los saludos a Maradona por su cumpleaños 58

Diego Armando Maradona está de cumpleaños este 30 de octubre. El 10 cumplió 58 años y las redes sociales se llenaron de mensajes para el Pelusa naciddo en Villa Fiorito (Argentina).

Uno de los que saludó a Maradona fue Pelé, de forma muy irónica, el brasileño envió un mensaje al argentino en dos idiomas: inglés y portugués, dejando entrever un fondo escondido.

"Feliz cumpleaños, amigo. Seguramente vas a tener una noche tranquila con un buen libro, pero espero que también encuentres tiempo para un pequeño festejo", dijo Pelé a Maradona.

No sólo eso, varios astros y clubes del mundo saludaron a Maradona. Incluso Colo Colo le envió un mensaje, que incluye al astro con la camiseta alba.

Happy birthday, my friend. You will probably be having a quiet night in with a good book but I hope you also find time to have a small celebration! / Feliz aniversário, Diego. Sei que terá uma noite tranquila lendo um livro, mas espero que também faça uma pequena comemoração! pic.twitter.com/aUfJwvPh6M

— Pelé (@Pele) October 30, 2018