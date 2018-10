El Indiecito Solari no tiene miedo a ser DT de Real Madrid: "Tengo a un grupo de campeones"

El argentino Santiago Solari se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Real Madrid tras el despido de Julen Lopetegui, eso sí, lo hará de forma interina antes de que el campeón de Europa encuentre un nuevo técnico.

Sobre su tremenda labor, el Indiecito indicó que "tengo una gran ilusión y una gran satisfacción, trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad, un trabajo hermoso en cualquier lado de la institución".

El ex entrenador del Real Madrid Castilla, filial del conjunto merengue, no se proyecta mucho en este cargo, pero aún así expresó en su presentación que "sudé la camiseta hasta la última gota, como otros que han pasado por este club y ya no están. El Madrid nos supera a todos y nos incluye a todos en su grandeza. Es una maravilla trabajar aquí".

⚽ Santiago Solari se estrenó al frente del equipo en el entrenamiento de hoy. #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 30, 2018

💬 Esta fue la respuesta de Solari a la pregunta de #RMTV, en la rueda de prensa previa al encuentro de #RMCopa en Melilla. #RMCity pic.twitter.com/epkSrsk0ua — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 30, 2018

"Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión con más razón porque va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día, la ilusión que le ponemos a cada día. También para el futbolista, con otros ritmos que el entrenador, pero lo importante es lo que haces en cada entrenamiento, cada partido, cada jugada", sentenció.

También valoró el plantel que tiene, que viene de ganar tres Champions League seguidas: "He encontrado un grupo dolido, pero con muchas ganas de arrancar y revertir la situación. Es un grupo de campeones y de guerreros, no es la situación más fácil, pero veo al grupo con ganas de revertir la situación, tenemos que ir a jugar, competir y salir a ganar".

Finalmente, sobre el debut ante Melilla en la Copa del Rey, dijo que "la idea es ir allá mañana y jugar con dos cojones".