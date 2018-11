Gallardo no teme que River quede fuera de la final con Boca: "No hay argumento para invalidar lo que hicimos en cancha"

Marcelo Gallardo está en el ojo del huracán, luego de haber incumplido la sanción que le impedía dirigir a River Plate en la semifinal de vuelta de Copa Libertadores ante Gremio de Brasil.

La Conmebol está estudiando el caso y en el peor de los casos podría castigar a los argentinos con la derrota por 3-0, dejándolos fuera de la final del siglo ante Boca Juniors, que está programada para el 10 y 24 de noviembre.

En conferencia de prensa, Gallardo habló del tema y aseguró que "fue un fallo desagradable para los entrenadores, me parecía injusto. No hubo un acto de indisciplina, me jugó en contra actuar impulsivamente con el corazón y cuando uno hace eso pierde la razón. Pido disculpas como hice en mi descargo, pero no fue una postura desafiante".

"Mi reacción del martes fue emocional, acá no hubo acto de indisciplina, fue algo impulsivo. Yo tengo tranquilidad, no hay argumento alguno para invalidar lo que hemos logrado en la cancha", agregó el Muñeco.

En esa línea, el DT de River expresó que "ahora no puedo obviar la situación personal y esperaré la sanción de Conmebol. Después de eso, pensaremos en preparar el partido con Boca con muchísimo entusiasmo y ganas".

Y sobre lo que significa enfrentar al eterno rival en un partido tan importante, indicó que "es un espectáculo único en lo deportivo, algo hermoso que no sabemos cuándo va a volver a pasar, pero no es más que eso. Hay que disfrutarlo, es lo que yo quiero para mis jugadores y creo que todo el mundo futbolero debería hacerlo".

"El favoritismo para la final es de los dos. Tanto River como Boca merecen estar en esta instancia, pero me gustaría transmitir un mensaje de paz, es un espectáculo deportivo y tenemos que vivirlo así. Debería ser normal, esto no es vida o muerte. El que salga vencedor tendrá la gloria absoluta y el que no, tendrá que seguir peleándola", estableció.

La situación de Gallardo se conocerá este viernes a las 19:00 horas, cuando Conmebol confirme qué tipo de sanción le dará al entrenador y al club millonario.

Las palabras de Gallardo:

