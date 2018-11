Valverde ya se amigó con Vidal y lo llena de elogios: "Tiene un gen competitivo inigualable"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, volvió a elogiar al chileno Arturo Vidal, que en el último partido ante Cultural Leonesa (1-0) por la Copa del Rey, jugó su primer partido completo con la camiseta del club catalán.

En conferencia de prensa, Valverde siguió con las loas a Vidal, de buen partido ante el cuadro de tercera división y a quién convocó para el duelo de este sábado por la Liga española ante Rayo Vallecano (16:45 horas de Chile).

"Vidal está entrando muy bien (a los partidos). Sabíamos que tenía un nivel competitivo muy alto, tiene un gen competitivo inigualable", dijo el DT del club catalán, aunque no dio luces sobre si va a ser titular.

Eso sí, Valverde no quiere confiarse ante el Rayo y aseguró que el partido va a ser muy difícil: "La derrota de Leganés, es una referencia para nosotros. No tengas ninguna duda. Ese tipo de partidos sirven para aprender y mañana no queremos cometer el mismo error".

"Es un equipo que aprieta arriba, sale al ataque y es muy intenso, además es un equipo que está necesitado de puntos y tienen jugadores habilidosos, va a ser muy complicado", dijo.

Por otro lado, aseguró que Lionel Messi seguirá al margen, ya que no está recuperado de su lesión en el codo: "Vamos a esperar. Han pasado tan solo dos semanas desde su problema y todavía es pronto. Lo que me hace ser cauto es la lesión de Leo. Si él está bien mañana, seremos más fuertes, No tengo ninguna duda. El único reparo con Leo es que se recupere bien y no tenga ningún percance".