WWE Crown Jewel: DX derrotó a Undertaker y Kane en una lucha llena de nostalgia e historia

WWE Crown Jewel tuvo como grandes ganadores a la dupla DX, conformada por Triple H y Shawn Michaels, que derrotaron a los "hermanos de la destrucción" The Undertaker y Kane, en el King Saud University Stadium de Riyad (Arabia Saudita).

En un evento donde hubo un contraste de leyendas y nuevas figuras del entretenimiento deportivo, las luces se la llevaron el Juego y el Chico Rompe Corazones, que vencieron al Hombre Muerto y la Máquina Roja, en una batalla llena de alternativas que provocaron la locura de los fanáticos saudíes.

El final llegó cuando Triple H logró la cuenta de tres finales sobre Kane, llevándose la victoria por segunda vez seguida sobre Undertaker, a quien ya había vencido en The Greatest Royal Rumble, hace un mes atrás en Australia.

Brock Lesnar, nuevo campeón universal

En tanto, Brock Lesnar se llevó la corona vacante universal, que había dejado Roman Reigns por la leucemia que lo alejó de los rings. La Bestia venció a Braun Strowman, en una lucha que no tuvo mucha historia, ya que la dominó de principio a fin.

Sin embargo, el Monstruo entre Hombres, se vio condicionado desde el arranque de la pelea por una ataque sorpresivo del gerente general activo Baron Corbin. Desde entonces, Lesnar atacó a su rival sin cesar y se llevó el triunfo.

En otros resultados, Shane McMahon conquistó la WWE World Cup, al vencer en la final a Dolph Ziggler, aprovechando la lesión de The Miz, que permitió al menor de la familia McMahon ingresar a la pelea.

Mientras que AJ Styles volvió a retener su corona mundial de WWE tras derrotar nuevamente a Samoa Joe. Mientras que The Bar se alzó con los cinturones en pareja de Smackdown, tras derrotar a The New Day.