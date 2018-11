¿Echan de menos a Vidal? Bayern vuelve a fallar y deja escapar al Dortmund en la Bundesliga

No hay caso con el Bayern Munich en esta temporada 2018-19, donde ya no tiene entre sus filas al chileno Arturo Vidal, que no logra encontrar la regularidad y sigue perdiendo puntos ante rivales menores en la Bundesliga de Alemania.

Este sábado, el cuadro bávaro igualó 1-1 en casa ante el Friburgo y vio como el Borussia Dortmund se le escapó cuatro puntos en el liderato, luego de que vencieran por 1-0 al Wolfsburgo gracias a un gol de Marco Reus (27'). Ahora el BVB suma 24 puntos y supera por cuatro al Bayern.

El elenco de Niko Kovac, que no encuentra el rumbo, parecía llevarse el triunfo gracias a Serge Gnabry (80'), pero sobre el final apareció Höller para darle el empate sorpresivo al Friburgo, que lo celebró con un triunfo en el Allianz Arena.

La próxima semana ambos equipos se medirán en el Signal Iduna Park, donde Dortmund en caso de ganar podría sacarle siete puntos de ventaja al Bayern en la lucha por el título.

Sin Vidal, el elenco de Munich no da pie con bola y pese a sus últimas victorias, sigue sin encontrar el rumbo futbolístico y el futuro de Kovac no se ve muy claro en caso de seguir esta tendencia.