Del Potro se baja de las Finales de Londres y ya están definidos los ocho "maestros" del 2018

El argentino Juan Martín del Potro no podrá disputar las Finales de la ATP en Londres debido a la lesión que sufre en la rodilla derecha, que le impidió jugar los últimos torneos del año, por la cual es baja indefinida.

El número cuatro del mundo quedó al margen y será sustituido por el japonés Kei Nishikori, nueve del escalafón ATP, en el O2 del 11 al 18 de noviembre.

Así, Nishikori se une en Londres al serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev, el sudafricano Kevin Anderson, el croata Marin Cilic y el austríaco Dominic Thiem como los ocho maestros del 2018.

Del Potro informó que "es frustrante para mí no poder competir en Londres. Es un torneo muy especial y he hecho todo lo posible para mejorar la rodilla. La rehabilitación está progresando bien, pero necesito más tiempo. Por supuesto, es decepcionante para mí en este momento, pero he tenido una buena temporada en general".

Por su parte, Nishikori jugará por cuarta en el Masters, certamen que ya disputó entre 2014 y 2016. El primer suplente será el estadounidense John Isner, quien está a la espera de la evolución de Nadal, quien se bajó por una lesión abdominal del Masters 1.000 de París-Bercy.

.@keinishikori joins the London field

The 🇯🇵 star will make his return to the #NittoATPFinals after injury forces the withdrawal of Juan Martin del Potro.

Read More ➡️ https://t.co/zxEkXrXn8v pic.twitter.com/5GS8boquIX

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 3, 2018