Un espectacular Djokovic le ganó la batalla a Federer y jugará la final de París-Bercy ante Khachanov

El serbio Novak Djokovic disputará su quinta final del Masters 1.000 de París-Bercy tras haber logrado una trabajada victoria contra el suizo Roger Federer, en un partido sencillamente espectacular.

Quién será el número uno del mundo desde el próximo lunes, venció por 7-6(6), 5-7, 7-6(3) al helvético, y buscará su quinto título en el torneo frente al ruso Karen Khachanov, quien superó en la otra semifinal al austriaco Dominic Thiem por 6-4 y 6-1.

En uno de los mejores partidos que se recuerdan bajo el techo de París, el serbio logró su victoria 25 sobre Federer en 47 duelos, ampliando su historial favorable entre ambos. Además, Nole sumó su 23º triunfo consecutivo desde su caída en la tercera ronda ante Stefanos Tsitsipas en Montreal.

Djokovic, que se quedó con el título en Shanghai y Cincinnati, los dos últimos Masters 1.000, buscará este domingo alcanzar con su corona 33 en esta categoría de torneos al español Rafael Nadal.

Federer, que llegaba a la capital francesa tras haber ganado el torneo de su casa en Basilea, deberá esperar para sumar su título 100 en el profesional, el que buscará en las Finales de la ATP en Londres.

La particularidad de la victoria de Nole es que tuvo 12 ocasiones para quebrar el servicio del suizo y nunca pudo hacerlo. Pese a ello, se mantuvo vivo y solo por los errores cometidos por Federer en los tie breaks, logró quedarse con el triunfo.

