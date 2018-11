¿Por qué Alexis Sánchez fue sorpresivamente titular en el United? Mourinho lo explica y además critica al equipo

Alexis Sánchez volvió a ser titular en Manchester United, luego de un mes sin hacerlo en un partido oficial. El delantero chileno fue desde el arranque y jugó hasta el minuto 77 en la victoria 2-1 sobre Bournemouth, que le da un poco de respiro a José Mourinho y compañía en la Premier League.

El portugués sorprendió al poner a Alexis como titular, ya que el tocopillano no estaba practicando en la oncena inicial para el duelo ante los Cherries, sin embargo el DT de los Diablos Rojos se vio obligado a hacerlo.

"En el entrenamiento de ayer luego de la rueda de prensa, Lukaku sintió algo que debe ser evaluado en los próximos días. Así que Lukaku no ha sido convocado y decidí colocar titular a Alexis", aseguró Mourinho antes del partido.

Alexis jugó un buen encuentro, dio una asistencia a Martial y en general tuvo buenos instantes de juego que recordaron al Sánchez que brilló en Arsenal durante tres temporadas y media en la Premier.

Sin embargo, no se quedó allí y tras el compromiso si bien se mostró contento por el triunfo, expresó duras críticas a su equipo y especialmente por la forma que defendieron en el primer tiempo.

"En el primer tiempo defendimos de forma desastrosa, absolutamente desastrosa. Y cuándo digo esto no es solo por los defensas, lo hablo como equipo en general. Al entretiempo me sentí como el entrenador con más suerte en la Premier League por haber terminado empatando 1-1, cuando debimos haber estado abajo 5-2 o 6-2, fuimos realmente afortunados, porque jugamos muy mal", dijo a BT Sport.

En esa línea, dijo "no presionamos, no hicimos nada de lo que trabajamos en la semana. Siento que la gente que veía el partido no creería todo lo que hicimos en la semana, la primera parte fue un desastre, de verdad que no podía creerlo".

"En el segundo tiempo fue totalmente lo opuesto, creamos muchas oportunidades, presionamos muy alto y jugamos con agresividad. Tuve palabras duras en el entretiempo, pero estaba tranquilo. Les dije que era imposible que jugáramos tan mal como lo hicimos, por eso les dije que íbamos a hacerlo mejor en el segundo, y así fue", sentenció.