Pinilla se cuadra con Herrera y aconseja a Heller: "Tiene gente a su lado que no es la adecuada"

Mauricio Pinilla volvió a un estadio de fútbol y lo hizo en el Santa Laura donde fue a presenciar el duelo entre Unión Española y Everton que terminó empatado 2-2. El ex delantero de Universidad de Chile, aclaró su presencia en el recinto de Plaza Chacabuco donde además, se cuadró con el capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera y aconsejó al presidente de Azul Azul, Carlos Heller.

"Vine a ver a mi amigo Patito que le está yendo muy bien. Metió una gran pelota de gol y en el segundo participó. Es difícil verlo (el partido) desde arriba. Sobre todo por las puteadas, nunca había escuchado tantas que no fueran a mí", sostuvo Pinilla sobre su estadía en el Santa Laura.

Luego, comentó los dichos de Herrera al diario The Clinic y el delantero fue enfático en señalar que "yo conversaba con Carlos (Heller) casi todas las semanas y después de esto nunca más sonó el teléfono. Claramente tiene gente a su lado en el fútbol que no es la adecuada, pero eso ya lo dije en su momento y lo comenté. Johnny sabe perfectamente lo que pasa en la interna del club y hay muchas cosas por mejorar. Al final terminan pasando cosas como la que me pasó a mí. Negligencias de la gente que nos rodea".

Publimetro Chile Herrera acusa el mal clima en la U y pone en duda la continuidad de Kudelka: "Para él es difícil continuar así" El capitán azul lanzó duras críticas contra la administración de Azul Azul por casos como el de Mauricio Pinilla y las constantes filtraciones hacia la prensa.

"La U me puso en una posición tal que seguramente algunos hinchas quedaron molestos o dolidos conmigo, pero yo me quedo con lo que ellos siempre han sido conmigo. Estoy muy agradecido del hincha. Ellos son el club, ellos son la institución y el resto son una sociedad anónima que maneja una empresa", añadió.

En la misma línea prosiguió e indicó que "hay un juicio el día 20 y ahí vamos a ver qué pasa. Todos sabemos que es lo que ocurrió así que vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo muchas ganas de volver a entrenar, jugar y estoy manteniéndome bien físicamente".

Finalmente, se refirió a sus días de "cesante" y fue claro al apuntar que "se echa de menos. Es mi hábitat y uno quiere estar ahí. ¿Mi vuelta al fútbol? Por ahora no me he planteado nada. He tenido la posibilidad de dedicarle mucho tiempo a otras cosas como a mis empresas. La verdad que no he hecho un análisis futbolístico de lo que se viene. Estoy en un proceso difícil, complicado pero estoy muy apegado a mi familia y seres queridos y tratando de distraer mi cabeza con otras cosas".