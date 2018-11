El Loco Bielsa vuelve a ganar con su Leeds y recupera el liderato del ascenso de Inglaterra

Marcelo Bielsa volvió a sonreír con su Leeds United en la League Championship de Inglaterra. El equipo del Loco volvió a la cima de la Championship (segunda división de Inglaterra) tras vencer como visita al Wigan Athletic por 2-1

Todo empezó mal para Bielsa, que vio como Reece James abrió el marcador (6') para los Latics. Sin embargo, Leeds lo dio vuelta gracias al español Pablo Hernández (9') y Kemar Roofe (46').

Una gran noticia para el ex DT de la Selección chilena que salió de su irregularidad de las últimas jornadas, pero sigue en la lucha por subir a la Premier League después de varios años de ausencia.

Con esta victoria, Leeds llegó a 30 puntos y lidera el torneo junto al Norwich City, confirmándose como candidato a ascender.

📸 | @roofe39 celebrates grabbing his seventh goal of the season. The forward capitalised on a defensive error by the Wigan keeper after a Pablo Hernandez cross pic.twitter.com/Z9WmZigntw — Leeds United (@LUFC) November 4, 2018