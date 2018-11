El joven ruso Karen Khachanov dio el golpe al conquistar París-Bercy tras vencer a Djokovic

El ruso Karen Khachanov, de 22 años y hasta ahora 18 del mundo, ganó este domingo contra todo pronóstico la corona del Masters 1.000 de París-Bercy, último evento regular de la temporada del ATP World Tour.

Para Khachanov, que mañana será el 11 del mundo, es el primer título Masters 1.000 de su carrera. Y lo hizo a lo grande, ya que derrotó por 7-5 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, quien llegaba con una racha de 22 triunfos consecutivos y que desde el lunes volverá a la cima del ranking mundial.

Para muchos es el nuevo Marat Safin, y lo comienza a confirmar porque el moscovita hasta ahora solo había ganado tres torneos ATP 250, dos de ellos esta temporada en Marsella y Moscú, pero en la capital gala dio el salto gigante en su carrera.

En tanto, Djokovic estaba cansadísimo tras las tres horas de la semifinal que disputó contra el suizo Roger Federer, que logró ganar in extremis. Pese a ello, Nole volverá ser número uno, condición que va a defender en las Finales de la ATP en Londres, que comienzan el próximo domingo.

De esta forma, Khachanov inscribió su palmarés en un torneo que Safin ganó en tres ocasiones (2000, 2002 y 2004), y es el primer ruso en ganar en Bercy desde Nikolay Davydenko (2006).

