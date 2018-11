Primera B: Cómo se define al campeón, al subcampeón y los equipos que van a la liguilla por el ascenso

Este domingo la Primera B del fútbol chileno tendrá una jornada para el recuerdo, ya que se definirá al campeón que ascenderá directamente a Primera División, al subcampeón que jugará la final por el segundo cupo que subirá de categoría, y los cuatro elencos que disputarán la liguilla donde se elegirá al club que irá a esa definición.

Coquimbo Unido tuvo la gran oportunidad de coronarse campeón de la Primera B en la penúltima fecha, sin embargo, los Piratas fallaron en su intento y empataron sin goles ante Melipilla en el Bicentenario de La Florida, resultado que, sumado al triunfo ante Cobreloa por 2 a 1 ante Santiago Wanderers, obligó a definir todo en la última fecha.

Mientras que Cobresal, Valdivia y Wanderers ya tienen su cupo asegurado en la liguilla por el segundo ascenso, mientras que el último cupo se lo disputarán entre sí San Felipe y Santiago Morning.

¿Cómo se define al campeón?

Simple, Coquimbo (54 puntos) necesita sacar puntos para ser campeón y ascender directamente a Primera División. En caso contrario, o sea perder, le abrirá la puerta a Cobreloa (51) en caso de que le gane a Magallanes. Ahora, si los loinos no derrotan a la Academia, inmediatamente corona a los piratas.

¿Y el subcampeón?

En este momento el segundo es Cobreloa que tiene 51. Asegurará el segundo puesto en caso de sacar puntos ante Magallanes. Sin embargo, los naranjas podrían incluso ser campeones en una hipotética final con Coquimbo, cuyo perdedor tendrá este honor.

También opta Cobresal (48) a este puesto, y para eso deben derrotar a Rangers en El Salvador y que los de Rodrigo Kalule Meléndez pierdan ante la Academia, puesto que los albinaranjas ganarán el desempate por mejor diferencia de gol.

¿Los cuatro que van a liguilla?

Como dijimos Cobresal, Deportes Valdivia y Santiago Wanderers están asegurados en la postemporada, ahora queda ver cuál de los tres equipos que se disputan un cupo conseguirá la plaza para luchar por estar en Primera. Así, a la última fecha, San Felipe, Santiago Morning y Rangers llegan con chances de unirse a la liguilla. En caso de que Cobresal sea subcampeón, será Cobreloa el que caiga en este playoff.

Y esta pelea se hace aún más interesante pensando que San Felipe y Santiago Morning se encuentran igualados con 42 unidades, tomando ventaja los sanfelipeños por diferencia de goles, y se enfrentarán en la última fecha, con los microbuseros haciendo de local. Los de Talca, en tanto, que visitan a Cobresal, tienen 40 unidades y deben esperar una igualdad entre sus rivales y conseguir una victoria amplia para optar al cupo por la liguilla.

Será un final apasionante.

La última fecha de la Primera B (13:00 horas):

Santiago Wanderers vs. San Marcos de Arica

Magallanes vs. Cobreloa

Ñublense vs. Deportes Copiapó

Deportes Valdivia vs. Deportes La Serena

Cobresal vs. Rangers

Coquimbo Unido vs. Puerto Montt

Santiago Morning vs. Unión San Felipe

Barnechea 1-0 Melipilla – ya se jugó el miércoles 31 de octubre