Wayne Rooney tendrá su merecida despedida de la selección de Inglaterra ante Estados Unidos

La Asociación Inglesa del Fútbol (FA) rendirá homenaje a Wayne Rooney permitiendo al actual delantero de la MLS disputar su 120º y último partido como integrante de la selección de Inglaterra ante Estados Unidos en el Estadio Wembley el 15 de noviembre.

El duelo amistoso será llamado Wayne Rooney Foundation International en apoyo a los intereses caritativos del ex atacante del Manchester United.

Rooney, de 33 años, se integró este año al DC United de la Major League Soccer procedente del Everton de la Premier League. Anunció su retiro de la selección inglesa en agosto de 2017 como el máximo anotador de los Tres Leones con 53 goles y con más participaciones (119) que cualquier otro jugador que no ocupe la posición de portero. También posee el récord de goleo del Manchester United con 253 dianas.

“Me siento agradecido y enormemente emocionado por jugar por Inglaterra en el Wembley de nuevo”, declaró Rooney en un comunicado de la FA. “Quisiera agradecer a (el técnico) Gareth Southgate y a la FA por invitarme a volver y ayudar a mi fundación al mismo tiempo”, añadió.

“Jugar para Inglaterra es el mayor honor de mi carrera, por lo que ganar mi 120º y último partido será un momento particularmente especial para mí. Es apropiado que el juego sea ante Estados Unidos”, indicó el goleador, cuya Fundación Wayne Rooney se centra en mejorar las vidas de niños de escasos recursos.

“La conexión entre la FA y los ex jugadores de la selección inglesa es algo que siempre ha sido muy importante para mí”, destacó Southgate. “El reconocer el legado de los Tres Leones ha sido una parte crucial de nuestra travesía con el actual conjunto de jóvenes jugadores, y Wayne Rooney es una parte enormemente importante de esa historia”, cerró.

