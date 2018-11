Héctor Tapia y la escasa autocrítica por el paupérrimo nivel de Colo Colo: "No es nuevo este escenario"

Héctor Tapia no se fue feliz desde la cancha de Pedreros. Si el ambiente era malo, debido a la ausencia de público, toda la sumatoria de problemas que es Colo Colo en la actualidad, no avizora una semana fácil para Tito y sus dirigidos, quienes mostraron nuevamente una paupérrimo nivel futbolístico ante Palestino, un rival que pelea por no descender.

Tras la consulta ante el CDF, Tapia nuevamente extravió la autocrítica, indicando que la expulsión de Paredes fue fundamental: "En cuanto a la propuesta de los dos equipos, con dos sistemas parecidos, se empezaron a equiparar. No nos creamos grandes ocasiones y no nos vamos contentos. La expulsión de Paredes nos condicionó y tuvimos que resguardarnos y empezar a jugar de contra", dijo.

El entrenador albo agregó que "el juez fue muy sensible" ante la tarjeta roja del capitán albo, aunque argumentó que "fue un partido parejo".

Lo que viene

Como es sabido, ahora se viene una detención de dos semanas en el Campeonato, por la fecha Fifa. Quizás, pueda servir para recuperar jugadores y Tapia concuerda en ese análisis, aunque sabe que ha sido complejo: "Nos ha costado en estos últimos encuentros. Hemos tenido lesionados y suspendidos. Tendrían que recuperarse Baeza, Valdivia. Todos los partidos nos han faltado jugadores. Será importante que los que están a disposición, estén de la mejor forma. Tenemos un rival directo para clasificar a una copa internacional", explicó sobre Huachipato, el próximo rival albo.

Y en lo personal, Tito no quiso entrar en polémica sobre los rumores de Espina y Ruiz Tagle, tras el audio filtrado de Aníbal Mosa: "Nosotros trabajamos para ganar los partidos. Esta consecuencia de no ganar, te cuesta. Uno tiene la costumbre. Todo el resto de lo que se habla, no es tema. Nosotros estamos enfocados y preocupados de mejorar esto y tratar de obtener mejores resultados", cerró.