NBA: James Harden fue decisivo en la tercera victoria consecutiva de Houston Rockets

James Harden volvió a ser decisivo en el ataque de Houston Rockets, que recuperó su mejor juego defensivo para imponerse a domicilio por 94-98 a Indiana Pacers.



Harden, que acabó con 28 puntos, incluidos cinco triples, seis asistencias, cuatro rebotes y tres recuperaciones de balón, completó la remontada y triunfo de los Rockets al anotar un tiro desde fuera del perímetro cuando faltaban 36 segundos para el final y poner el parcial de 90-93 que sería la ventaja decisiva.



La estrella del quinteto de Texas también consiguió otros dos tiros que aseguraron la victoria del equipo de Houston, que disputó el tercero de su gira de cinco partidos, y salieron de la crisis de juego en la estaban antes de comenzar.



El pívot suizo Clint Capela con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes volvió a ser también decisivo en la recuperación del juego defensivo de los Rockets. Mientras que el base Chris Paul se encargó de dirigir el ataque al repartir 13 asistencias, anotó nueve puntos y capturó cinco rebotes.



James Harden & Victor Oladipo each put up 28 PTS in Indiana, as the @HoustonRockets come out victorious! pic.twitter.com/Bp1Zb43r41

— NBA (@NBA) November 6, 2018