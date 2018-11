El castigo que arriesga Esteban Paredes tras ser expulsado por insultar al árbitro

Esteban Paredes tenía como uno de sus objetivos personales de 2018 el poder convertirse en el máximo goleador del fútbol chileno. Con un comienzo arrollador en el Campeonato Nacional, el delantero parecía bien encaminado a alcanzar los 215 goles de Francisco Valdés, pero, tal como el resto de Colo Colo, entró en una nebulosa y se estancó.

Ahora, a falta de dos fechas, el panorama para conseguir los cinco goles que le quedan para alcanzar a Chamaco se le complicó aún más tras ser expulsado el pasado fin de semana. A los 55' minutos del partido ante Palestino, Paredes le cometió una falta a Agustín Farias y se ganó la amarilla. No conforme con la decisión del árbitro Piero Maza, el atacante alegó con insultos y el juez cambió su decisión para terminar mostrándole la roja.

En el informe, el árbitro fue claro y señaló que el goleador de Colo Colo "es expulsado por emplear lenguaje grosero y ofensivo. Al momento de exhibir la tarjeta amarilla al Sr.Paredes, me grita a viva voz: 'que wea cobraste culiao (sic)"".

Por lo mismo, ya conocido el informe y la tipificación del motivo de la expulsión, es probable que el atacante sea sancionado en base al Artículo 63, inciso B, punto 4, del Código de Procedimientos y Penalidades del Tribunal de Disciplina, donde se señala claramente que se aplicará un castigo de dos a cinco partidos en caso de protestar con una grosería las decisiones del árbitro.

"Protestar con gestos o palabras las decisiones del árbitro o árbitros asistentes, de uno o tres juegos. Si este tipo de infracción se cometiese con injuria, grosería o menoscabando la imagen, dignidad o autoridad de alguno de ellos, la sanción será de dos a cinco juegos de suspensión", dice el citado artículo.

Con esto, en caso que el Tribunal de Disciplina cumpla con el código y considerando que no es primera vez que Esteban Paredes es expulsado por insultar a un árbitro, es muy probable que el atacante de Colo Colo no juegue más en todo el Campeonato Nacional y no pueda cumplir en 2018 con su misión de ser máximo goleador del fútbol chileno.