El presidente de River se lanzó contra la Conmebol: "Gallardo es tratado casi como un delincuente"

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, pagó caro el haber incumplido la suspensión que tenía por parte de la Conmebol para el partido de vuelta de las semifinales de la Libertadores ante Gremio y ahora estará castigado por cuatro partidos en el torneo continental, lo que le significará perderse la final de la Copa Libertadores entre los Millonarios y Boca Juniors.

Ante la sanción impuesta por el máximo organismo rector del fútbol sudamericano, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, expresó todo su malestar y fue claro para lanzar sus dardos contra la Conmebol: "River entró tarde al segundo tiempo del primer partido con Gremio porque Montiel se cayó en la escalera rumbo a la cancha y por eso sancionan al DT. Pónganle una multa al club. Gallardo siempre tuvo un comportamiento ejemplar y no sólo no puede estar en el campo de juego, sino tampoco en el vestuario ni en la cancha. No exageremos"

"Está en el reglamento, pero debe ser modificado. Estoy molesto y mal, llegaron a un extremo. Nuestra Constitución Nacional establece claramente que una persona puede transitar libremente por donde quiera y puede ir a un campo de juego a ver un partido de fútbol. ¿Cuándo aparece el derecho de admisión? Cuando alguien es un delincuente o cuando puede provocar una situación que no brinde seguridad. Aplicarle el derecho de admisión a Gallardo… De dónde sale esto, qué derecho tienen. Es cierto que incumplió un reglamento y debe ser sancionado, pero no llegar a este extremo en el que casi es tratado como un delincuente", agregó en conversación con el programa Cómo te va de Radio Rivadavia.

Pero no se quedó ahí y concluyó: "me molesta como argentino, como ciudadano de un país con libertad para transitar, en el que se acabaron los impedimentos hace muchos años y en el que estamos en democracia. Hay cosas que no corresponden. Gallardo no cumplió un reglamento y que cumpla la sanción, pero de ahí a que no le permitan ingresar al estadio. No trató mal a nadie, no tuvo problemas con un referí. Hay que aceptar la suspensión, pero debo plantear la cuestión, y no tengo dudas de que se va a cambiar".