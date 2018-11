Beñat: "No me extraña que pueda haber interés de otros equipos por nuestros jugadores"

Universidad Católica tiene el foco puesto en la recta final del Campeonato Nacional 2018, en el que puede obtener la estrella 13 de su historia en Primera División. Pero pese a ello, en San Carlos de Apoquindo ya se trabaja en la conformación del plantel que enfrentará la temporada 2019, en la que la UC volverá a la competencia a nivel internacional.

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, ya trabaja en las renovaciones de jugadores que han sido pilares en la campaña que tiene a la Franja, en la primera posición de la tabla a dos fechas del término del certamen, y que por lo mismo, son mirados desde otros clubes. Así lo admitió el DT Beñat San José.

"Uno de los grandes objetivos era poder volver a la Libertadores, el lugar que históricamente merece estar el club y para lo cual necesitamos tener todo el potencial. Yo creo que todos los jugadores son importantísimos, más en un plantel que ha estado puntero todo el año", sostuvo el vasco sobre el trabajo que ya se está haciendo en materia de conformación del plantel 2019.

Uno de los jugadores que termina contrato en diciembre es Branco Ampuero (finalizado su préstamo, su pase pertenece a Antofagasta), a quien Beñat quiere en 2019. Sin embargo, en Cruzados han surgido dudas en cuanto a comprar su pase, por las constantes lesiones que ha sufrido durante el segundo semestre. En medio de ese escenario, el central de 25 años habría sido sondeado desde la U.

El arquero Matías Dituro es otro que termina contrato en la UC en diciembre y que Beñat quiere para el 2019 / Foto: Photosport

"Por el hecho de estar arriba en todo el torneo, es lógico que haya clubes que se interesen por varios jugadores de nuestro equipo, no me extraña nada. Hay varios jugadores que están rindiendo bien y Católica es un club grande que también es una referencia a nivel internacional", sostuvo, agregando que "el club y el gerente deportivo verán todos las posibilidades que estén sobre la mesa. Tendremos nuestras conversaciones, aunque el foco sinceramente va a estar en el campeonato. Pero en definitiva, no me extraña que pueda haber interés de otros equipos por nuestros jugadores, sea cual sea el club".

Por otro lado, Beñat valoró las nominaciones de Benjamín Kuscevic, Marcos Bolados y Andrés Vilches a la Roja. En el caso de los dos últimos, quienes han tenido escasa actividad en la UC, San José dijo que "sabemos que en un transcurso de la temporada no han tenido muchos minutos, pero cuando han tenido la oportunidad lo han hecho bien, tienen cualidades importantes y el profe Rueda los valora. Estamos felices por ellos".