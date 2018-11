La conversación de Vidal con Piqué por el gol que le "quitó" en la derrota de Barcelona

Arturo Vidal ingresó desde la banca para tener una jornada personal redonda en la caída de Barcelona por 4 a 3 ante el Real Betis, este domingo en el Camp Nou por la Liga de España. El chileno entró en el entretiempo para reemplazar a Arthur y se matriculó con un gol y una asistencia en su intento de ayudar con una remontada que no llegó.

Sin embargo, la jornada del Rey pudo ser aún mejor y estuvo muy cerca de marcar un doblete. Cuando el partido terminaba y se jugaba el minuto 90, vino un centro desde la derecha que el chileno se disponía a cabecear en inmejorable posición, pero antes se interpuso Piqué para sacar un testazo que se fue desviado y que el mediocampista no comprendió cómo le había quitado la oportunidad de marcar.

Por lo mismo, una vez que terminó el encuentro y ambos jugadores se encontraron camino al camarín, tuvieron un intercambio de palabras en el que el defensor intentó explicar por qué cabeceó él y no le dejó la oportunidad de convertir: "si dices 'mía' vale, pero no he escuchado 'yo' en mi vida". Un malentendido que seguramente pasará a la historia en los próximos días.