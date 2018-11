En River siguen molestos por la sanción a Gallardo: "Parece que vino el FBI para que no hablemos con él"

La sanción que recibió Marcelo Gallardo y que le impidió ir a la Bombonera para la final de ida de la Copa Libertadores sigue cayendo mal en River Plate. El técnico de los Millonarios fue castigado con la prohibición de estar en el primer encuentro ante Boca Juniors, además de otros tres compromisos, por incumplir la suspensión de dirigir que tenía para el encuentro ante Gremio por las semifinales, en el que ingresó al camarín en el entretiempo para dar instrucciones pese a estar con castigo por atrasarse en el ingreso en la ida de aquella llave.

Tras el encuentro que empataron a dos tantos ante su archirrival, los Millonarios dejaron claro su enojo y así lo manifestó el ayudante técnico de Gallardo, Matías Biscay, quien fue el que se sentó en la banca para dirigir la final de ida disputada este domingo.

"Estoy ocupando un lugar que no me corresponde, Marcelo tendría que estar acá y no está por una sanción injusta, por ingresar un minuto tarde. No me siento cómodo, el DT es Marcelo y tendría que estar él", dijo cuando comenzó la conferencia de prensa tras el encuentro disputado en La Bombonera, recinto en el que, incluso, su camarín fue revisado por policías y veedores para evitar cualquier tipo de comunicación.

Además, sobre una posible comunicación que pudo tener con el DT, Biscay aseguró que en el estadio había inhibidores de señal para que no pudieran hablar con Gallardo: "aún no hablé con Marcelo, creo que había inhibidores de señal. Parece que vino el FBI y no nos pudimos comunicar aún".

En lo futbolístico, en tanto, el ayudante técnico de RIver Plate dijo que "tuvimos superioridad en el juego, fuimos dominadores en el primer tiempo, y no es fácil. Lo llevamos a Boca a jugar al campo propio, creamos situaciones de gol, y eso no lo hace cualquiera. Boca es un rival muy difícil. El fútbol tiene estas cosas, Boca tiene jugadores de categoría, y en una pelota al área te pueden complicar. La posibilidad de definir en casa es lo que queríamos".