Vidal las canta claras tras la derrota del Barcelona: "No pueden venir al Camp Nou y hacernos cuatro goles"

Arturo Vidal fue una de las pocas figuras que tuvo el Barcelona en la dura derrota por 4 a 3 que sufrieron ante el Real Betis en el Camp Nou. Pese a que sólo jugó el segundo tiempo tras entrar por Arthur, el chileno se encargó de demostrar que quiere ser titular con un gol y una asistencia, siendo pieza clave en el intento de remontada que tuvieron los catalanes.

Por lo mismo, una vez consumada la derrota, el chileno fue palabra autorizada para hacer una crítica sobre el nivel que exhibieron en la caída en casa y señaló que "se comenzó mal el partido y ellos aprovecharon las dos oportunidades que tuvieron. Estuvimos a punto, no se pudo. No podemos seguir perdiendo puntos de local, hay que mejorar muchas cosas, no pueden venir los equipos al Camp Nou y hacernos cuatro goles".

"Hay que trabajar mucho y mejorar mucho si queremos ser campeones. Se fue juntando todo en el partido, cuando hicimos el 1-2 pensamos que podíamos ganar, pero fue un golpe. Si queremos ser campeones de Liga y ganar la Champions, aquí hay muchas cosas que mejorar", agregó en conversación con Bein Sports.

Finalmente, sobre su nivel personal, Vidal señaló que "estoy muy bien físicamente, con la rodilla bien. Espero seguir y ganarme un puesto de titular".