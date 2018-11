Arturo Vidal entró desde la banca para sumar su segundo gol y una asistencia en Barcelona

Arturo Vidal sigue sumando confianza en Barcelona y partido a partido demuestra las ganas que tiene de ser titular indiscutido. Ahora, en el encuentro disputado este domingo ante el Real Betis, el chileno ingresó desde la banca para jugar el segundo tiempo y respondió a la confianza de Ernesto Valverde con un gol y una asistencia, que no les alcanzó en el Camp Nou y terminaron perdiendo por 4 a 3.

El Rey ingresó en el complemento reemplazando al brasileño Arthur con la misión de ayudar para remontar el 2 a 0 en contra que sufrían los catalanes e hizo todo lo posible por ayudar a su equipo. Muy activo en la cancha, el mediocampista apareció por todos los sectores de la cancha y fue así como encontró el gol a los 79' minutos, recibiendo un pase en el área chica y rematando en el área chica para marcar el segundo descuento de su equipo y dándole ilusión de igualar un encuentro que a esa altura perdían por 3 a 2.

Sin embargo, el esfuerzo del chileno no era el mismo que el de su equipo y la alegría del tanto del chileno duró poco, luego que Canales anotara el 4 a 2 para el Real Betis en los 83 minutos. Pero Vidal nunca se dio por vencido e, incluso, pudo anotar nuevamente a los 89, cuando aparecía en el área chica para cabecear y Gerard Piqué le quitó la oportunidad rematando de cabeza un balón que se fue apenas ancho. Los esfuerzos del nacional no se acabaron y se matriculó con una asistencia para que Lionel Messi marque el tercero de los catalanes, que no les alcanzó para evitar la derrota por 4 a 3.