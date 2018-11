Benegas y la U confían en una caída de la UC: "Todo es posible, tenemos fe, no perdemos la esperanza"

Leandro Benegas, delantero de Universidad de Chile, reflejó la confianza que tienen los azules en que Universidad Católica cederá puntos en las últimas jornadas, lo que permitiría a la U optar por el título del Campeonato Nacional 2018.

Los laicos están a dos puntos del líder UC con dos jornadas por jugar, en una gran remontada ya que los de Frank Darío Kudelka estuvieron muy lejos de los cruzados en su momento.

Benegas, en conferencia de prensa, aseguró que "a lo largo del torneo pasamos momentos complicados, pero lo importante es que supimos reponernos. Dimos vuelta la página y demostramos de qué estamos hechos. El cierre de torneo nos encuentra a dos puntos del líder, ahora quedan seis en juego y tenemos que hacer nuestro trabajo".

En esa línea, el Toro expresó que "quedan seis puntos, todo es posible, nosotros tenemos fe. Creo que nunca hay que perder la esperanza. Tenemos que trabajar día a día como lo venimos haciendo. Estamos obteniendo buenos resultados. Se puede dar el título, hay que tener fe".

Además, Benegas defendió el nivel del torneo, que ha sido motivos de muchas críticas de diversos sectores: "Creo que los que dicen eso le están faltando el respeto a todos, a los jugadores y los equipos. Me parece que es un torneo competitivo en el que cada partido es diferente, nadie sale campeón por su historia o por su presupuesto. Cada equipo ha demostrado sus méritos".

Por último, el ex Unión La Calera y Audax Italiano todavía no define su futuro en el club, un hecho que no le complica demasiado en este momento, ya que está mentalizado en el final del torneo.

"Donde sea que vayas hay que pelear un puesto, en la U o en cualquier equipo, nadie te asegura un lugar. Lo que me ha caracterizado siempre ha sido la lucha y la resiliencia de oponerme a la adversidad en todo momento. Si hay que lucharla, lo voy a hacer. Si no tengo ni media chance, si está el utilero antes que yo, habrá que ir a otro lugar", expresó.