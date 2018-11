Claudio Ranieri vuelve a la Premier League con la difícil misión de salvar al Fulham

Claudio Ranieri está de vuelta en la Premier League de Inglaterra. El arquitecto del milagro del Leicester City, en la temporada 2015-2016, irá en busca de otra misión complicada: asumió en el Fulham, elenco que actualmente se encuentra en la última posición de la liga inglesa, con solo cinco puntos y 31 goles en contra.

Los Cottagers despidieron el pasado fin de semana al serbio Slavisa Jokanovic, quien los ascendió desde la Championship (segunda categoría) a la Premier, pero cuyos pésimos resultados en la presente temporada, determinaron la decisión.

De esta forma, Ranieri retorna a una liga que le acomoda y le dio uno de sus más mediáticos logros: "Es un honor aceptar la invitación del señor Khan (Shahid, dueño del club) y una oportunidad para guiar al Fulham, un club con tradición e historia", dijo el italiano al sitio web del Fulham.

Our new Manager at the Cottage. #WelcomeClaudio pic.twitter.com/w8FOxwkNkS

— Fulham Football Club (@FulhamFC) November 14, 2018